Що таке PSYOP ( PSYOP)

The PSYOP project features a meme coin integrated with a community-driven NFT collection called the PSYOP Scouts, which has over 800 holders. This collection deepens user involvement by allowing holders to engage in the project's broader narrative, emphasizing hidden symbols, creative storytelling, and collective participation. Through this, PSYOP fosters a unique blend of tokenomics and cultural engagement within the crypto and NFT space.

Ресурс PSYOP (PSYOP) Офіційний вебсайт