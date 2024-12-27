Ціна PolyPad (POLYPAD)
Поточна ціна PolyPad (POLYPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 681.57K USD. Ціна POLYPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolyPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.54 USD
- зміна ціни PolyPad протягом дня — +1.78%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolyPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PolyPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PolyPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PolyPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.78%
|30 днів
|$ 0
|-16.49%
|60 днів
|$ 0
|-17.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PolyPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.83%
+1.78%
-7.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polypad - The ultimate launchpad for Polygon projects
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