Сьогоднішня ціна PolyPad (POLYPAD)

Поточна ціна PolyPad (POLYPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 681.57K USD. Ціна POLYPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PolyPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.54 USD

- зміна ціни PolyPad протягом дня — +1.78%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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