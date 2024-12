Що таке POINTS ( POINTS)

POINTS is a memecoin deployed on the Hyperliquid blockchain as a joke in the aftermath of the announcement of a second season of points. POINTS has no deployer allocation and was deployed with 20% of supply committed permanently to the Hyperliquidity order book module. POINTS was airdropped to holders of HFUN and PURR. A large holder of HFUN received 10% of supply as a result, but dumped it within days to near 0 due to unfounded concerns around its deployment. The token's image is inspired by their profile picture as a result.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!