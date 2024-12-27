Ціна POINTS (POINTS)
Поточна ціна POINTS (POINTS) сьогодні становить 0.0360912 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна POINTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POINTS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.89K USD
- зміна ціни POINTS протягом дня — +9.69%
- циркуляційна пропозиція – 99.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POINTS до USD становила $ +0.0031881.
За останні 30 днів зміна ціни POINTS до USD становила $ +0.0750005669.
За останні 60 днів зміна ціни POINTS до USD становила $ +0.0858425402.
За останні 90 днів зміна ціни POINTS до USD становила $ +0.026049901132740794.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0031881
|+9.69%
|30 днів
|$ +0.0750005669
|+207.81%
|60 днів
|$ +0.0858425402
|+237.85%
|90 днів
|$ +0.026049901132740794
|+259.43%
Останній аналіз цін POINTS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.38%
+9.69%
+21.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POINTS is a memecoin deployed on the Hyperliquid blockchain as a joke in the aftermath of the announcement of a second season of points. POINTS has no deployer allocation and was deployed with 20% of supply committed permanently to the Hyperliquidity order book module. POINTS was airdropped to holders of HFUN and PURR. A large holder of HFUN received 10% of supply as a result, but dumped it within days to near 0 due to unfounded concerns around its deployment. The token's image is inspired by their profile picture as a result.
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