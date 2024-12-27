Сьогоднішня ціна POINTS (POINTS)

Поточна ціна POINTS (POINTS) сьогодні становить 0.0360912 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна POINTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POINTS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.89K USD

- зміна ціни POINTS протягом дня — +9.69%

- циркуляційна пропозиція – 99.74M USD

Отримуйте оновлення цін POINTS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни POINTS.