Сьогоднішня ціна PLUTO (PLUTO)

Поточна ціна PLUTO (PLUTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.97K USD. Ціна PLUTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PLUTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.64 USD

- зміна ціни PLUTO протягом дня — +5.43%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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