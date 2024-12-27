Ціна PLUTO (PLUTO)
Поточна ціна PLUTO (PLUTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.97K USD. Ціна PLUTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PLUTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.64 USD
- зміна ціни PLUTO протягом дня — +5.43%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLUTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PLUTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PLUTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PLUTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.43%
|30 днів
|$ 0
|-98.94%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PLUTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+5.43%
-21.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat.
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