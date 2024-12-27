Ціна PlotX (PLOT)
Поточна ціна PlotX (PLOT) сьогодні становить 0.00526147 USD з ринковою капіталізацією $ 568.69K USD. Ціна PLOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlotX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.29K USD
- зміна ціни PlotX протягом дня — +1.82%
- циркуляційна пропозиція – 104.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlotX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PlotX до USD становила $ -0.0003984321.
За останні 60 днів зміна ціни PlotX до USD становила $ -0.0000852668.
За останні 90 днів зміна ціни PlotX до USD становила $ -0.0003606779517485655.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.82%
|30 днів
|$ -0.0003984321
|-7.57%
|60 днів
|$ -0.0000852668
|-1.62%
|90 днів
|$ -0.0003606779517485655
|-6.41%
Останній аналіз цін PlotX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.09%
+1.82%
+1.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.
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