Сьогоднішня ціна PlotX (PLOT)

Поточна ціна PlotX (PLOT) сьогодні становить 0.00526147 USD з ринковою капіталізацією $ 568.69K USD. Ціна PLOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlotX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.29K USD

- зміна ціни PlotX протягом дня — +1.82%

- циркуляційна пропозиція – 104.26M USD

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