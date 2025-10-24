Актуальна ціна Plan Bee сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLANB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLANB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Plan Bee сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLANB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLANB на MEXC вже зараз.

Докладніше про PLANB

Інформація про ціну PLANB

Токеноміка PLANB

Прогноз ціни PLANB

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Plan Bee

Ціна Plan Bee (PLANB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PLANB до USD:

$0,00011794
$0,00011794$0,00011794
+1,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Plan Bee (PLANB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:01:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Plan Bee (PLANB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,02%

+1,97%

-3,82%

-3,82%

Актуальна ціна Plan Bee (PLANB) становить --. За останні 24 години PLANB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLANB становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PLANB змінився на -0,02% за останню годину, +1,97% за 24 години та на -3,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Plan Bee (PLANB)

$ 116,79K
$ 116,79K$ 116,79K

--
----

$ 116,79K
$ 116,79K$ 116,79K

990,20M
990,20M 990,20M

990 197 555,5912089
990 197 555,5912089 990 197 555,5912089

Поточна ринкова капіталізація Plan Bee — $ 116,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLANB — 990,20M, зі загальною пропозицією 990197555.5912089. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,79K.

Історія ціни Plan Bee (PLANB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plan Bee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plan Bee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plan Bee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plan Bee до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,97%
30 днів$ 0+7,32%
60 днів$ 0-55,58%
90 днів$ 0--

Що таке Plan Bee (PLANB)

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Plan Bee (USD)

Скільки коштуватиме Plan Bee (PLANB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Plan Bee (PLANB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Plan Bee.

Перегляньте прогноз ціни Plan Bee вже зараз!

PLANB до місцевих валют

Токеноміка Plan Bee (PLANB)

Розуміння токеноміки Plan Bee (PLANB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PLANB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Plan Bee (PLANB)

Скільки сьогодні коштує Plan Bee (PLANB)?
Актуальна ціна PLANB у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PLANB до USD?
Поточна ціна PLANB до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Plan Bee?
Ринкова капіталізація PLANB — $ 116,79K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PLANB?
Циркуляційна пропозиція PLANB — 990,20M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PLANB?
PLANB досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PLANB?
Історична мінімальна ціна PLANB становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PLANB?
Актуальний обсяг торгівлі PLANB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PLANB цього року?
PLANB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PLANB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:01:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Plan Bee (PLANB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 399,99
$111 399,99$111 399,99

+1,35%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 979,82
$3 979,82$3 979,82

+2,65%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16769
$0,16769$0,16769

+9,41%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,13
$193,13$193,13

+1,10%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,1588
$21,1588$21,1588

+37,22%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 979,82
$3 979,82$3 979,82

+2,65%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 399,99
$111 399,99$111 399,99

+1,35%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,13
$193,13$193,13

+1,10%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4439
$2,4439$2,4439

+1,45%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 136,68
$1 136,68$1 136,68

+0,59%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6282
$0,6282$0,6282

+528,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000740
$0,00000740$0,00000740

+315,73%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,70
$48,70$48,70

+97,64%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5820
$0,5820$0,5820

+94,00%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01867
$0,01867$0,01867

+86,70%