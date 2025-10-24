Інформація щодо ціни Plan Bee (PLANB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) +1,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,82%

Актуальна ціна Plan Bee (PLANB) становить --. За останні 24 години PLANB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLANB становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PLANB змінився на -0,02% за останню годину, +1,97% за 24 години та на -3,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Plan Bee (PLANB)

Ринкова капіталізація $ 116,79K$ 116,79K $ 116,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116,79K$ 116,79K $ 116,79K Циркуляційне постачання 990,20M 990,20M 990,20M Загальна пропозиція 990 197 555,5912089 990 197 555,5912089 990 197 555,5912089

Поточна ринкова капіталізація Plan Bee — $ 116,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLANB — 990,20M, зі загальною пропозицією 990197555.5912089. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,79K.