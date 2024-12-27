Сьогоднішня ціна PinGo (PINGO)

Поточна ціна PinGo (PINGO) сьогодні становить 0.197639 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна PINGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PinGo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 628.65K USD

- зміна ціни PinGo протягом дня — +23.82%

- циркуляційна пропозиція – 17.00M USD

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