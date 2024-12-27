Ціна PinGo (PINGO)
Поточна ціна PinGo (PINGO) сьогодні становить 0.197639 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна PINGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PinGo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 628.65K USD
- зміна ціни PinGo протягом дня — +23.82%
- циркуляційна пропозиція – 17.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PinGo до USD становила $ +0.03802112.
За останні 30 днів зміна ціни PinGo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PinGo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PinGo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03802112
|+23.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PinGo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.94%
+23.82%
+36.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.
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