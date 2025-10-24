Інформація щодо ціни PHASMA (PHASMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000362 $ 0,00000362 $ 0,00000362 Мін. за 24 год $ 0,0000038 $ 0,0000038 $ 0,0000038 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000362$ 0,00000362 $ 0,00000362 Макс. за 24 год $ 0,0000038$ 0,0000038 $ 0,0000038 Рекордний максимум $ 0,00009469$ 0,00009469 $ 0,00009469 Найнижча ціна $ 0,0000035$ 0,0000035 $ 0,0000035 Зміна ціни (за 1 год) +0,61% Зміна ціни (1 дн.) +1,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,03%

Актуальна ціна PHASMA (PHASMA) становить $0,00000374. За останні 24 години PHASMA торгувався між мінімумом у $ 0,00000362 і максимумом у $ 0,0000038, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHASMA становить $ 0,00009469, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000035.

Що стосується короткострокових результатів, то PHASMA змінився на +0,61% за останню годину, +1,60% за 24 години та на -10,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PHASMA (PHASMA)

Ринкова капіталізація $ 79,13K$ 79,13K $ 79,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92,26K$ 92,26K $ 92,26K Циркуляційне постачання 21,16B 21,16B 21,16B Загальна пропозиція 24 669 800 000,0 24 669 800 000,0 24 669 800 000,0

Поточна ринкова капіталізація PHASMA — $ 79,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHASMA — 21,16B, зі загальною пропозицією 24669800000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,26K.