Сьогоднішня ціна PerkOS

Поточна ціна PerkOS (PERKOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PERKOS до USD становить $ 0 за PERKOS.

PerkOS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 77,301, з циркуляційною пропозицією у 100.00B PERKOS. Протягом останніх 24 годин PERKOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PERKOS змінився на +1.50% за останню годину та на -5.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PerkOS (PERKOS)

Ринкова капіталізація $ 77.30K$ 77.30K $ 77.30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 77.30K$ 77.30K $ 77.30K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація PerkOS — $ 77.30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PERKOS — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77.30K.