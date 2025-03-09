Ціна Param (PARAM)
Поточна ціна Param (PARAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 169.50K USD. Ціна PARAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Param:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.47K USD
- зміна ціни Param протягом дня — +7.05%
- циркуляційна пропозиція – 259.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Param до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Param до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Param до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Param до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.05%
|30 днів
|$ 0
|-76.26%
|60 днів
|$ 0
|-91.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Param: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.35%
+7.05%
-4.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.
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