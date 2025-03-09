Сьогоднішня ціна Param (PARAM)

Поточна ціна Param (PARAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 169.50K USD. Ціна PARAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Param:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.47K USD

- зміна ціни Param протягом дня — +7.05%

- циркуляційна пропозиція – 259.00M USD

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