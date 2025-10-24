Інформація щодо ціни Orcasm (ORCASM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00140093$ 0,00140093 $ 0,00140093 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -7,17% Зміна ціни (1 дн.) -9,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,15%

Актуальна ціна Orcasm (ORCASM) становить --. За останні 24 години ORCASM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ORCASM становить $ 0,00140093, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ORCASM змінився на -7,17% за останню годину, -9,66% за 24 години та на -22,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Orcasm (ORCASM)

Ринкова капіталізація $ 38,60K$ 38,60K $ 38,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,60K$ 38,60K $ 38,60K Циркуляційне постачання 831,72M 831,72M 831,72M Загальна пропозиція 831 716 844,0549372 831 716 844,0549372 831 716 844,0549372

Поточна ринкова капіталізація Orcasm — $ 38,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORCASM — 831,72M, зі загальною пропозицією 831716844.0549372. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,60K.