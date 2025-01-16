Ціна Orbit Protocol (ORBIT)
Поточна ціна Orbit Protocol (ORBIT) сьогодні становить 0.00392413 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orbit Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.27 USD
- зміна ціни Orbit Protocol протягом дня — +3.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orbit Protocol до USD становила $ +0.0001348.
За останні 30 днів зміна ціни Orbit Protocol до USD становила $ -0.0009978729.
За останні 60 днів зміна ціни Orbit Protocol до USD становила $ -0.0014251357.
За останні 90 днів зміна ціни Orbit Protocol до USD становила $ -0.002852769459838837.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001348
|+3.56%
|30 днів
|$ -0.0009978729
|-25.42%
|60 днів
|$ -0.0014251357
|-36.31%
|90 днів
|$ -0.002852769459838837
|-42.09%
Останній аналіз цін Orbit Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+3.56%
+2.22%
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