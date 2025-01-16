Сьогоднішня ціна Orbit Protocol (ORBIT)

Поточна ціна Orbit Protocol (ORBIT) сьогодні становить 0.00392413 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Orbit Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.27 USD

- зміна ціни Orbit Protocol протягом дня — +3.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ORBIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ORBIT.