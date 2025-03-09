Ціна Optio (OPT)
Поточна ціна Optio (OPT) сьогодні становить 0.02805958 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Optio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 210.87K USD
- зміна ціни Optio протягом дня — +7.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optio до USD становила $ +0.00200354.
За останні 30 днів зміна ціни Optio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Optio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Optio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00200354
|+7.69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Optio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+7.69%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Optio Blockchain is a user-first, decentralized ecosystem designed to return data ownership and value to individuals instead of Big Tech corporations. Unlike traditional platforms that exploit user data for profit, Optio enables users to monetize their engagement through its Proof-of-Impact (PoI) protocol, earning OPT tokens simply by interacting with applications in the ecosystem. The project aims to shift the business model of the internet from one based on surveillance and exploitation to one based on empowerment, fairness, and equity.
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