Сьогоднішня ціна Net

Поточна ціна Net (NET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NET до USD становить $ 0 за NET.

Net наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 403, з циркуляційною пропозицією у 100,00B NET. Протягом останніх 24 годин NET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NET змінився на +0,03% за останню годину та на +3,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Net (NET)

Ринкова капіталізація $ 33,40K$ 33,40K $ 33,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,40K$ 33,40K $ 33,40K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Net — $ 33,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NET — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,40K.