Актуальна ціна Mintify сьогодні становить 0,00136952 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MINT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MINT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Mintify сьогодні становить 0,00136952 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MINT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MINT на MEXC вже зараз.

Докладніше про MINT

Інформація про ціну MINT

Whitepaper MINT

Офіційний вебсайт MINT

Токеноміка MINT

Прогноз ціни MINT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Mintify

Ціна Mintify (MINT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MINT до USD:

$0,00136952
$0,00136952$0,00136952
-39,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Mintify (MINT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:44:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Mintify (MINT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00134445
$ 0,00134445$ 0,00134445
Мін. за 24 год
$ 0,00227573
$ 0,00227573$ 0,00227573
Макс. за 24 год

$ 0,00134445
$ 0,00134445$ 0,00134445

$ 0,00227573
$ 0,00227573$ 0,00227573

$ 0,059905
$ 0,059905$ 0,059905

$ 0,00129535
$ 0,00129535$ 0,00129535

-2,39%

-39,30%

-15,54%

-15,54%

Актуальна ціна Mintify (MINT) становить $0,00136952. За останні 24 години MINT торгувався між мінімумом у $ 0,00134445 і максимумом у $ 0,00227573, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MINT становить $ 0,059905, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00129535.

Що стосується короткострокових результатів, то MINT змінився на -2,39% за останню годину, -39,30% за 24 години та на -15,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mintify (MINT)

$ 672,14K
$ 672,14K$ 672,14K

--
----

$ 1,37M
$ 1,37M$ 1,37M

490,78M
490,78M 490,78M

999 995 238,9474285
999 995 238,9474285 999 995 238,9474285

Поточна ринкова капіталізація Mintify — $ 672,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINT — 490,78M, зі загальною пропозицією 999995238.9474285. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,37M.

Історія ціни Mintify (MINT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mintify до USD становила $ -0,000886989792781811.
За останні 30 днів зміна ціни Mintify до USD становила $ -0,0004218952.
За останні 60 днів зміна ціни Mintify до USD становила $ -0,0009896763.
За останні 90 днів зміна ціни Mintify до USD становила $ -0,0042801965179213256.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000886989792781811-39,30%
30 днів$ -0,0004218952-30,80%
60 днів$ -0,0009896763-72,26%
90 днів$ -0,0042801965179213256-75,75%

Що таке Mintify (MINT)

Mintify is the best consumer experience to trade every asset, every network, and every market directly onchain.

Mintify is part of a next generation of platforms that support real-time, direct onchain trading of your favorite economies. We are positioned to be the backbone of the largest opportunity zone of the 21st century: Digital Asset Markets, Decentralized Networks And Consumer Applications.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Mintify (USD)

Скільки коштуватиме Mintify (MINT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mintify (MINT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mintify.

Перегляньте прогноз ціни Mintify вже зараз!

MINT до місцевих валют

Токеноміка Mintify (MINT)

Розуміння токеноміки Mintify (MINT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MINT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Mintify (MINT)

Скільки сьогодні коштує Mintify (MINT)?
Актуальна ціна MINT у USD становить 0,00136952 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MINT до USD?
Поточна ціна MINT до USD — $ 0,00136952. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mintify?
Ринкова капіталізація MINT — $ 672,14K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MINT?
Циркуляційна пропозиція MINT — 490,78M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MINT?
MINT досяг історичної максимальної ціни у 0,059905 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MINT?
Історична мінімальна ціна MINT становила 0,00129535 USD.
Який обсяг торгівлі MINT?
Актуальний обсяг торгівлі MINT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MINT цього року?
MINT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MINT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:44:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mintify (MINT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 425,97
$111 425,97$111 425,97

+1,37%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,15
$3 980,15$3 980,15

+2,66%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16619
$0,16619$0,16619

+8,43%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,11
$193,11$193,11

+1,09%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9963
$20,9963$20,9963

+36,17%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,15
$3 980,15$3 980,15

+2,66%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 425,97
$111 425,97$111 425,97

+1,37%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,11
$193,11$193,11

+1,09%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4398
$2,4398$2,4398

+1,28%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,81
$1 137,81$1 137,81

+0,69%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6180
$0,6180$0,6180

+518,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000762
$0,00000762$0,00000762

+328,08%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5788
$0,5788$0,5788

+92,93%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$46,95
$46,95$46,95

+90,54%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0003982
$0,0003982$0,0003982

+87,30%