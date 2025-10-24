Інформація щодо ціни Mintify (MINT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00134445 $ 0,00134445 $ 0,00134445 Мін. за 24 год $ 0,00227573 $ 0,00227573 $ 0,00227573 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00134445$ 0,00134445 $ 0,00134445 Макс. за 24 год $ 0,00227573$ 0,00227573 $ 0,00227573 Рекордний максимум $ 0,059905$ 0,059905 $ 0,059905 Найнижча ціна $ 0,00129535$ 0,00129535 $ 0,00129535 Зміна ціни (за 1 год) -2,39% Зміна ціни (1 дн.) -39,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,54%

Актуальна ціна Mintify (MINT) становить $0,00136952. За останні 24 години MINT торгувався між мінімумом у $ 0,00134445 і максимумом у $ 0,00227573, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MINT становить $ 0,059905, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00129535.

Що стосується короткострокових результатів, то MINT змінився на -2,39% за останню годину, -39,30% за 24 години та на -15,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mintify (MINT)

Ринкова капіталізація $ 672,14K$ 672,14K $ 672,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Циркуляційне постачання 490,78M 490,78M 490,78M Загальна пропозиція 999 995 238,9474285 999 995 238,9474285 999 995 238,9474285

Поточна ринкова капіталізація Mintify — $ 672,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINT — 490,78M, зі загальною пропозицією 999995238.9474285. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,37M.