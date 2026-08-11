Яка зараз ціна Mindstate?

Mindstate торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як MIND порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо MIND перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Mindstate виглядає у порівнянні з токенами категорії Base Ecosystem,Clanker Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy?

У сегменті Base Ecosystem,Clanker Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy MIND демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Mindstate?

Ринкова капіталізація ₴1558761.26542639104000 розташовує MIND на #7615 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують MIND?

Mindstate згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку MIND?

З 95000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.