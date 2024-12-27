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Ціна Maya Protocol (CACAO)

USD

Графік ціни Maya Protocol (CACAO) в реальному часі

$0.459221
$0.459221$0.459221
+4.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Maya Protocol (CACAO)

Поточна ціна Maya Protocol (CACAO) сьогодні становить 0.459566 USD з ринковою капіталізацією $ 45.91M USD. Ціна CACAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maya Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.64M USD
- зміна ціни Maya Protocol протягом дня — +4.10%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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Цінові показники Maya Protocol (CACAO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maya Protocol до USD становила $ +0.01811055.
За останні 30 днів зміна ціни Maya Protocol до USD становила $ -0.0961060504.
За останні 60 днів зміна ціни Maya Protocol до USD становила $ -0.0799605776.
За останні 90 днів зміна ціни Maya Protocol до USD становила $ -0.1557282295480816.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01811055+4.10%
30 днів$ -0.0961060504-20.91%
60 днів$ -0.0799605776-17.39%
90 днів$ -0.1557282295480816-25.30%

Аналіз цін Maya Protocol (CACAO)

Останній аналіз цін Maya Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.43949
$ 0.43949$ 0.43949

$ 0.459014
$ 0.459014$ 0.459014

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

+0.58%

+4.10%

-9.17%

Ринкова інформація Maya Protocol (CACAO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 45.91M
$ 45.91M$ 45.91M

$ 10.64M
$ 10.64M$ 10.64M

100.00M
100.00M 100.00M

Що таке Maya Protocol ( CACAO)

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

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Ресурс Maya Protocol (CACAO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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