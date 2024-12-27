Сьогоднішня ціна Maya Protocol (CACAO)

Поточна ціна Maya Protocol (CACAO) сьогодні становить 0.459566 USD з ринковою капіталізацією $ 45.91M USD. Ціна CACAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maya Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.64M USD

- зміна ціни Maya Protocol протягом дня — +4.10%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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