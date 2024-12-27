Ціна Maya Protocol (CACAO)
Поточна ціна Maya Protocol (CACAO) сьогодні становить 0.459566 USD з ринковою капіталізацією $ 45.91M USD. Ціна CACAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maya Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.64M USD
- зміна ціни Maya Protocol протягом дня — +4.10%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maya Protocol до USD становила $ +0.01811055.
За останні 30 днів зміна ціни Maya Protocol до USD становила $ -0.0961060504.
За останні 60 днів зміна ціни Maya Protocol до USD становила $ -0.0799605776.
За останні 90 днів зміна ціни Maya Protocol до USD становила $ -0.1557282295480816.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01811055
|+4.10%
|30 днів
|$ -0.0961060504
|-20.91%
|60 днів
|$ -0.0799605776
|-17.39%
|90 днів
|$ -0.1557282295480816
|-25.30%
Останній аналіз цін Maya Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
+4.10%
-9.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.
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