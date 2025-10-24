Інформація щодо ціни MAX (MAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00161166 Макс. за 24 год $ 0,00169047 Рекордний максимум $ 0,207775 Найнижча ціна $ 0,00107984 Зміна ціни (за 1 год) -0,99% Зміна ціни (1 дн.) +3,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,75%

Актуальна ціна MAX (MAX) становить $0,00167183. За останні 24 години MAX торгувався між мінімумом у $ 0,00161166 і максимумом у $ 0,00169047, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAX становить $ 0,207775, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00107984.

Що стосується короткострокових результатів, то MAX змінився на -0,99% за останню годину, +3,73% за 24 години та на -1,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MAX (MAX)

Ринкова капіталізація $ 1,67M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,67M Циркуляційне постачання 999,67M Загальна пропозиція 999 672 031,810567

Поточна ринкова капіталізація MAX — $ 1,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAX — 999,67M, зі загальною пропозицією 999672031.810567. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,67M.