Актуальна ціна Mars Protocol сьогодні становить 0,01924578 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MARS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

$0,01924489
$0,01924489$0,01924489
-0,20%1D
Графік ціни Mars Protocol (MARS) в реальному часі
Інформація щодо ціни Mars Protocol (MARS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00970683
$ 0,00970683$ 0,00970683
Мін. за 24 год
$ 0,02856848
$ 0,02856848$ 0,02856848
Макс. за 24 год

$ 0,00970683
$ 0,00970683$ 0,00970683

$ 0,02856848
$ 0,02856848$ 0,02856848

$ 0,512804
$ 0,512804$ 0,512804

$ 0
$ 0$ 0

-0,12%

-0,25%

-17,42%

-17,42%

Актуальна ціна Mars Protocol (MARS) становить $0,01924578. За останні 24 години MARS торгувався між мінімумом у $ 0,00970683 і максимумом у $ 0,02856848, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARS становить $ 0,512804, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MARS змінився на -0,12% за останню годину, -0,25% за 24 години та на -17,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mars Protocol (MARS)

$ 5,13M
$ 5,13M$ 5,13M

--
----

$ 8,80M
$ 8,80M$ 8,80M

266,47M
266,47M 266,47M

457 083 938,78
457 083 938,78 457 083 938,78

Поточна ринкова капіталізація Mars Protocol — $ 5,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARS — 266,47M, зі загальною пропозицією 457083938.78. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,80M.

Історія ціни Mars Protocol (MARS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mars Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mars Protocol до USD становила $ -0,0033799246.
За останні 60 днів зміна ціни Mars Protocol до USD становила $ -0,0030347207.
За останні 90 днів зміна ціни Mars Protocol до USD становила $ -0,005030646128798417.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,25%
30 днів$ -0,0033799246-17,56%
60 днів$ -0,0030347207-15,76%
90 днів$ -0,005030646128798417-20,72%

Що таке Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Mars Protocol (MARS)

Прогноз ціни Mars Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Mars Protocol (MARS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mars Protocol (MARS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mars Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Mars Protocol вже зараз!

MARS до місцевих валют

Токеноміка Mars Protocol (MARS)

Розуміння токеноміки Mars Protocol (MARS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MARS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Mars Protocol (MARS)

Скільки сьогодні коштує Mars Protocol (MARS)?
Актуальна ціна MARS у USD становить 0,01924578 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MARS до USD?
Поточна ціна MARS до USD — $ 0,01924578. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mars Protocol?
Ринкова капіталізація MARS — $ 5,13M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MARS?
Циркуляційна пропозиція MARS — 266,47M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MARS?
MARS досяг історичної максимальної ціни у 0,512804 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MARS?
Історична мінімальна ціна MARS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MARS?
Актуальний обсяг торгівлі MARS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MARS цього року?
MARS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MARS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

