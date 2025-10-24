Інформація щодо ціни Mars Protocol (MARS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00970683 $ 0,00970683 $ 0,00970683 Мін. за 24 год $ 0,02856848 $ 0,02856848 $ 0,02856848 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00970683$ 0,00970683 $ 0,00970683 Макс. за 24 год $ 0,02856848$ 0,02856848 $ 0,02856848 Рекордний максимум $ 0,512804$ 0,512804 $ 0,512804 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) -0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,42%

Актуальна ціна Mars Protocol (MARS) становить $0,01924578. За останні 24 години MARS торгувався між мінімумом у $ 0,00970683 і максимумом у $ 0,02856848, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARS становить $ 0,512804, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MARS змінився на -0,12% за останню годину, -0,25% за 24 години та на -17,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mars Protocol (MARS)

Ринкова капіталізація $ 5,13M$ 5,13M $ 5,13M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,80M$ 8,80M $ 8,80M Циркуляційне постачання 266,47M 266,47M 266,47M Загальна пропозиція 457 083 938,78 457 083 938,78 457 083 938,78

Поточна ринкова капіталізація Mars Protocol — $ 5,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARS — 266,47M, зі загальною пропозицією 457083938.78. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,80M.