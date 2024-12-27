Ціна Mango (MNGO)
Поточна ціна Mango (MNGO) сьогодні становить 0.02328114 USD з ринковою капіталізацією $ 26.02M USD. Ціна MNGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mango:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.01K USD
- зміна ціни Mango протягом дня — +3.25%
- циркуляційна пропозиція – 1.12B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mango до USD становила $ +0.00073281.
За останні 30 днів зміна ціни Mango до USD становила $ -0.0055671258.
За останні 60 днів зміна ціни Mango до USD становила $ +0.0083109060.
За останні 90 днів зміна ціни Mango до USD становила $ +0.008285323196362928.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00073281
|+3.25%
|30 днів
|$ -0.0055671258
|-23.91%
|60 днів
|$ +0.0083109060
|+35.70%
|90 днів
|$ +0.008285323196362928
|+55.25%
Останній аналіз цін Mango: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.38%
+3.25%
-5.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mango Markets is a decentralized finance (DeFi) platform offering advanced trading features on the Solana blockchain. It supports margin trading with up to 10x leverage, spot, and perpetual markets, and provides deeply liquid markets due to its integration with multiple liquidity sources. Mango Markets uses innovative safety features to protect users’ funds and is governed by a DAO (Decentralized Autonomous Organization).
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