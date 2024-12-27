Сьогоднішня ціна Mango (MNGO)

Поточна ціна Mango (MNGO) сьогодні становить 0.02328114 USD з ринковою капіталізацією $ 26.02M USD. Ціна MNGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mango:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.01K USD

- зміна ціни Mango протягом дня — +3.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.12B USD

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