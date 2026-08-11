Сьогоднішня ціна limUSD

Поточна ціна limUSD (LIMUSD) сьогодні становить $ 1,011, зі зміною 0,82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIMUSD до USD становить $ 1,011 за LIMUSD.

limUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 634 173, з циркуляційною пропозицією у 2,61M LIMUSD. Протягом останніх 24 годин LIMUSD торгувався між $ 1,009 (мінімум) та $ 1,019 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,039, тоді як історичний мінімум — $ 0,969208.

У короткостроковій динаміці LIMUSD змінився на -- за останню годину та на +0,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,60K.

Ринкова інформація щодо limUSD (LIMUSD)

Ринкова капіталізація $ 2,63M$ 2,63M $ 2,63M Обсяг (за 24 год) $ 1,60K$ 1,60K $ 1,60K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,63M$ 2,63M $ 2,63M Циркуляційне постачання 2,61M 2,61M 2,61M Загальна пропозиція 2 605 779,2310918774 2 605 779,2310918774 2 605 779,2310918774

Поточна ринкова капіталізація limUSD — $ 2,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,60K. Циркуляційна пропозиція LIMUSD — 2,61M, зі загальною пропозицією 2605779.2310918774. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,63M.