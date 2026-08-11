Сьогоднішня ціна LADYBUG

Поточна ціна LADYBUG (LADYBUG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LADYBUG до USD становить $ 0 за LADYBUG.

LADYBUG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 83.842, з циркуляційною пропозицією у 899,47M LADYBUG. Протягом останніх 24 годин LADYBUG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LADYBUG змінився на -%0,19 за останню годину та на +%26,72 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо LADYBUG (LADYBUG)

Ринкова капіталізація $ 83,84K$ 83,84K $ 83,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 93,16K$ 93,16K $ 93,16K Циркуляційне постачання 899,47M 899,47M 899,47M Загальна пропозиція 999.471.891,011457 999.471.891,011457 999.471.891,011457

Поточна ринкова капіталізація LADYBUG — $ 83,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LADYBUG — 899,47M, зі загальною пропозицією 999471891.011457. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 93,16K.