Сьогоднішня ціна KLEVA (KLEVA)

Поточна ціна KLEVA (KLEVA) сьогодні становить 0.038669 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна KLEVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KLEVA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.38 USD

- зміна ціни KLEVA протягом дня — -14.78%

- циркуляційна пропозиція – 55.01M USD

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