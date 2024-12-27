Ціна KLEVA (KLEVA)
Поточна ціна KLEVA (KLEVA) сьогодні становить 0.038669 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна KLEVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KLEVA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.38 USD
- зміна ціни KLEVA протягом дня — -14.78%
- циркуляційна пропозиція – 55.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KLEVA до USD становила $ -0.00670983472846222.
За останні 30 днів зміна ціни KLEVA до USD становила $ -0.0094640560.
За останні 60 днів зміна ціни KLEVA до USD становила $ -0.0058295489.
За останні 90 днів зміна ціни KLEVA до USD становила $ -0.017757326982804774.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00670983472846222
|-14.78%
|30 днів
|$ -0.0094640560
|-24.47%
|60 днів
|$ -0.0058295489
|-15.07%
|90 днів
|$ -0.017757326982804774
|-31.46%
Останній аналіз цін KLEVA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-14.78%
+4.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KLEVA Protocol is a DeFi protocol in Klaytn that specializes in Leveraged Yield Farming. We take advantage of the liquidity layers in Decentralized Exchanges and act as the amplifier for these exchanges. By integrating with farms, we trigger an inflow of liquidity to both exchanges and our protocol, leading to a higher TVL for the entire Ecosystem.
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