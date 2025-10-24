Інформація щодо ціни Kitsu (KITSU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00024615 $ 0,00024615 $ 0,00024615 Мін. за 24 год $ 0,00027348 $ 0,00027348 $ 0,00027348 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00024615$ 0,00024615 $ 0,00024615 Макс. за 24 год $ 0,00027348$ 0,00027348 $ 0,00027348 Рекордний максимум $ 0,00129187$ 0,00129187 $ 0,00129187 Найнижча ціна $ 0,00017567$ 0,00017567 $ 0,00017567 Зміна ціни (за 1 год) +2,88% Зміна ціни (1 дн.) +7,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,30%

Актуальна ціна Kitsu (KITSU) становить $0,00027285. За останні 24 години KITSU торгувався між мінімумом у $ 0,00024615 і максимумом у $ 0,00027348, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KITSU становить $ 0,00129187, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00017567.

Що стосується короткострокових результатів, то KITSU змінився на +2,88% за останню годину, +7,85% за 24 години та на +13,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kitsu (KITSU)

Ринкова капіталізація $ 272,85K$ 272,85K $ 272,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 272,85K$ 272,85K $ 272,85K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kitsu — $ 272,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KITSU — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 272,85K.