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Поточна ціна Juno Agent сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація JUNO становить 199,136 USD. Відстежуйте оновлення цін JUNO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Juno Agent сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація JUNO становить 199,136 USD. Відстежуйте оновлення цін JUNO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JUNO

Інформація про ціну JUNO

Що таке JUNO

Офіційний вебсайт JUNO

Токеноміка JUNO

Прогноз ціни JUNO

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Ціна Juno Agent (JUNO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JUNO до USD:

$0.00000202
$0.00000202$0.00000202
-10.30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Juno Agent (JUNO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:44:21 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Juno Agent

Поточна ціна Juno Agent (JUNO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JUNO до USD становить $ 0 за JUNO.

Juno Agent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 199,136, з циркуляційною пропозицією у 98.88B JUNO. Протягом останніх 24 годин JUNO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JUNO змінився на -0.01% за останню годину та на -22.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Juno Agent (JUNO)

$ 199.14K
$ 199.14K$ 199.14K

--
----

$ 199.14K
$ 199.14K$ 199.14K

98.88B
98.88B 98.88B

98,882,451,819.4269
98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

Поточна ринкова капіталізація Juno Agent — $ 199.14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JUNO — 98.88B, зі загальною пропозицією 98882451819.4269. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 199.14K.

Історія ціни Juno Agent у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-8.08%

-22.35%

-22.35%

Історія ціни Juno Agent (JUNO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juno Agent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juno Agent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Juno Agent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Juno Agent до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-8.08%
30 днів$ 0-5.23%
60 днів$ 0-78.15%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Juno Agent

Прогноз ціни Juno Agent (JUNO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JUNO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Juno Agent (JUNO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Juno Agent потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Juno Agent у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JUNO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Juno Agent.

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Ресурс Juno Agent (JUNO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Bankr Ecosystem

Про Juno Agent

Яка зараз ринкова ціна JUNO?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на -8.08% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Juno Agent на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, JUNO демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для JUNO?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- JUNO. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Juno Agent?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність JUNO на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре JUNO інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Juno Agent

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:44:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Juno Agent (JUNO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.00000
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$0.3574
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DAPPOS

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$0.47023
$0.47023$0.47023

+23.14%

The Toad Pepe

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TOAD

$0.01799
$0.01799$0.01799

+43.57%

AurumX

AurumX

UMX

$0.16982
$0.16982$0.16982

-15.88%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0.72311
$0.72311$0.72311

+63.86%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.5937
$2.5937$2.5937

+44.00%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4111
$1.4111$1.4111

+22.65%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.47023
$0.47023$0.47023

+23.14%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00740
$0.00740$0.00740

+23.53%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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