Сьогоднішня ціна Juno Agent

Поточна ціна Juno Agent (JUNO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JUNO до USD становить $ 0 за JUNO.

Juno Agent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 199,136, з циркуляційною пропозицією у 98.88B JUNO. Протягом останніх 24 годин JUNO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JUNO змінився на -0.01% за останню годину та на -22.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Juno Agent (JUNO)

Ринкова капіталізація $ 199.14K$ 199.14K $ 199.14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 199.14K$ 199.14K $ 199.14K Циркуляційне постачання 98.88B 98.88B 98.88B Загальна пропозиція 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

Поточна ринкова капіталізація Juno Agent — $ 199.14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JUNO — 98.88B, зі загальною пропозицією 98882451819.4269. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 199.14K.