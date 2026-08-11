Скільки коштує JPYSC зараз?

JPYSC зараз торгуються по ціні ₴0.2767791030808621200000, з рухом ціни -0.50% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься JPYSC сьогодні?

JPYSC продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Stablecoins,Ethereum Ecosystem,JPY Stablecoin.

Наскільки популярний JPYSC сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають JPYSC.

Що відрізняє JPYSC від інших криптоактивів?

Як частина категорії Stablecoins,Ethereum Ecosystem,JPY Stablecoin та створений на мережі --, JPYSC пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки JPYSC існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна JPYSC за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.2835499020391290960000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.2691419027458734000000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.