Скільки коштує JAM зараз?

JAM зараз торгуються по ціні ₴0.2794445039305612800000, з рухом ціни -4.65% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься JAM сьогодні?

JAM продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Business Services,Solana Ecosystem.

Наскільки популярний JAM сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають JAM.

Що відрізняє JAM від інших криптоактивів?

Як частина категорії Business Services,Solana Ecosystem та створений на мережі --, JAM пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки JAM існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 147632240.988462 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна JAM за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴3.40847471608531200000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.2731830866884483200000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.