Сьогоднішня ціна JADE Protocol

Поточна ціна JADE Protocol (JADE) сьогодні становить $ 0.055372, зі зміною 0.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JADE до USD становить $ 0.055372 за JADE.

JADE Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,935.07, з циркуляційною пропозицією у 340.10K JADE. Протягом останніх 24 годин JADE торгувався між $ 0.055061 (мінімум) та $ 0.057206 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.397623, тоді як історичний мінімум — $ 0.051692.

У короткостроковій динаміці JADE змінився на +0.26% за останню годину та на -24.62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 280.75.

Ринкова інформація щодо JADE Protocol (JADE)

Ринкова капіталізація $ 18.94K$ 18.94K $ 18.94K Обсяг (за 24 год) $ 280.75$ 280.75 $ 280.75 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.55K$ 22.55K $ 22.55K Циркуляційне постачання 340.10K 340.10K 340.10K Загальна пропозиція 407,261.376011827 407,261.376011827 407,261.376011827

Поточна ринкова капіталізація JADE Protocol — $ 18.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 280.75. Циркуляційна пропозиція JADE — 340.10K, зі загальною пропозицією 407261.376011827. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.55K.