Сьогоднішня ціна Intern (INTERN)

Поточна ціна Intern (INTERN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 418.10K USD. Ціна INTERN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Intern:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99K USD

- зміна ціни Intern протягом дня — -0.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD

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