Докладніше про HWHYPE

Інформація про ціну HWHYPE

Токеноміка HWHYPE

Прогноз ціни HWHYPE

Ціна Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HWHYPE до USD:

$40,86
$40,86$40,86
+5,60%1D
Графік ціни Hyperwave HYPE (HWHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:17:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 38,53
Мін. за 24 год
$ 41,27
Макс. за 24 год

$ 38,53
$ 41,27
$ 59,58
$ 29,97
-0,29%

+6,09%

+8,88%

+8,88%

Актуальна ціна Hyperwave HYPE (HWHYPE) становить $40,88. За останні 24 години HWHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,53 і максимумом у $ 41,27, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HWHYPE становить $ 59,58, тоді як його історичний мінімум — $ 29,97.

Що стосується короткострокових результатів, то HWHYPE змінився на -0,29% за останню годину, +6,09% за 24 години та на +8,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperwave HYPE (HWHYPE)

$ 7,01M
--
$ 7,01M
171,55K
171 552,6209545614
Поточна ринкова капіталізація Hyperwave HYPE — $ 7,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HWHYPE — 171,55K, зі загальною пропозицією 171552.6209545614. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,01M.

Історія ціни Hyperwave HYPE (HWHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperwave HYPE до USD становила $ +2,35.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperwave HYPE до USD становила $ -2,7541101280.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperwave HYPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperwave HYPE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,35+6,09%
30 днів$ -2,7541101280-6,73%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Hyperwave HYPE (HWHYPE)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Hyperwave HYPE (USD)

Скільки коштуватиме Hyperwave HYPE (HWHYPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hyperwave HYPE (HWHYPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hyperwave HYPE.

Перегляньте прогноз ціни Hyperwave HYPE вже зараз!

HWHYPE до місцевих валют

Токеноміка Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Розуміння токеноміки Hyperwave HYPE (HWHYPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HWHYPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Скільки сьогодні коштує Hyperwave HYPE (HWHYPE)?
Актуальна ціна HWHYPE у USD становить 40,88 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HWHYPE до USD?
Поточна ціна HWHYPE до USD — $ 40,88. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hyperwave HYPE?
Ринкова капіталізація HWHYPE — $ 7,01M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HWHYPE?
Циркуляційна пропозиція HWHYPE — 171,55K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HWHYPE?
HWHYPE досяг історичної максимальної ціни у 59,58 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HWHYPE?
Історична мінімальна ціна HWHYPE становила 29,97 USD.
Який обсяг торгівлі HWHYPE?
Актуальний обсяг торгівлі HWHYPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HWHYPE цього року?
HWHYPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HWHYPE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.