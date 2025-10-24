Інформація щодо ціни Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 38,53 $ 38,53 $ 38,53 Мін. за 24 год $ 41,27 $ 41,27 $ 41,27 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 38,53$ 38,53 $ 38,53 Макс. за 24 год $ 41,27$ 41,27 $ 41,27 Рекордний максимум $ 59,58$ 59,58 $ 59,58 Найнижча ціна $ 29,97$ 29,97 $ 29,97 Зміна ціни (за 1 год) -0,29% Зміна ціни (1 дн.) +6,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,88% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,88%

Актуальна ціна Hyperwave HYPE (HWHYPE) становить $40,88. За останні 24 години HWHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,53 і максимумом у $ 41,27, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HWHYPE становить $ 59,58, тоді як його історичний мінімум — $ 29,97.

Що стосується короткострокових результатів, то HWHYPE змінився на -0,29% за останню годину, +6,09% за 24 години та на +8,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Ринкова капіталізація $ 7,01M$ 7,01M $ 7,01M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,01M$ 7,01M $ 7,01M Циркуляційне постачання 171,55K 171,55K 171,55K Загальна пропозиція 171 552,6209545614 171 552,6209545614 171 552,6209545614

Поточна ринкова капіталізація Hyperwave HYPE — $ 7,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HWHYPE — 171,55K, зі загальною пропозицією 171552.6209545614. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,01M.