Яка зараз ціна Hemule?

Hemule торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 0.10% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як HEMULE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.10% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо HEMULE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Hemule виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed?

У сегменті Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed HEMULE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Hemule?

Ринкова капіталізація ₴19798349.20561900800000 розташовує HEMULE на #3725 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують HEMULE?

Hemule згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку HEMULE?

З 979998587.911129 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.