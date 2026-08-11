Сьогоднішня ціна Hearing things

Поточна ціна Hearing things (HEARING) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HEARING до USD становить $ 0 за HEARING.

Hearing things наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 428,86, з циркуляційною пропозицією у 998,14M HEARING. Протягом останніх 24 годин HEARING торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HEARING змінився на -0,00% за останню годину та на -1,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hearing things (HEARING)

Ринкова капіталізація $ 11,43K$ 11,43K $ 11,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,43K$ 11,43K $ 11,43K Циркуляційне постачання 998,14M 998,14M 998,14M Загальна пропозиція 998 144 873,834026 998 144 873,834026 998 144 873,834026

Поточна ринкова капіталізація Hearing things — $ 11,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEARING — 998,14M, зі загальною пропозицією 998144873.834026. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,43K.