Інформація щодо ціни GRIND (GRIND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,11% Зміна ціни (1 дн.) -2,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,34%

Актуальна ціна GRIND (GRIND) становить --. За останні 24 години GRIND торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRIND становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GRIND змінився на -0,11% за останню годину, -2,62% за 24 години та на -3,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GRIND (GRIND)

Ринкова капіталізація $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Циркуляційне постачання 77,78B 77,78B 77,78B Загальна пропозиція 77 777 777 777,0 77 777 777 777,0 77 777 777 777,0

Поточна ринкова капіталізація GRIND — $ 1,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRIND — 77,78B, зі загальною пропозицією 77777777777.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,11M.