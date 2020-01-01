Токеноміка Gradient Protocol (GDT) Дізнайтеся ключову інформацію про Gradient Protocol (GDT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gradient Protocol (GDT) Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. Офіційний вебсайт: https://gradientprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.gradientprotocol.io/ Купити GDT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gradient Protocol (GDT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gradient Protocol (GDT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 254,55K $ 254,55K $ 254,55K Загальна пропозиція: $ 14,00M $ 14,00M $ 14,00M Циркуляційна пропозиція: $ 14,00M $ 14,00M $ 14,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 254,55K $ 254,55K $ 254,55K Історичний максимум: $ 0,211684 $ 0,211684 $ 0,211684 Історичний мінімум: $ 0,01125764 $ 0,01125764 $ 0,01125764 Поточна ціна: $ 0,01818184 $ 0,01818184 $ 0,01818184 Дізнайтеся більше про ціну Gradient Protocol (GDT)

Токеноміка Gradient Protocol (GDT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gradient Protocol (GDT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GDT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GDT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GDT, досліджуйте ціну токена GDT в реальному часі!

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