Інформація щодо ціни GOTM (GOTM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00251731 $ 0,00251731 $ 0,00251731 Мін. за 24 год $ 0,00261287 $ 0,00261287 $ 0,00261287 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00251731$ 0,00251731 $ 0,00251731 Макс. за 24 год $ 0,00261287$ 0,00261287 $ 0,00261287 Рекордний максимум $ 0,00423586$ 0,00423586 $ 0,00423586 Найнижча ціна $ 0,00243844$ 0,00243844 $ 0,00243844 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) +1,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,84%

Актуальна ціна GOTM (GOTM) становить $0,00258099. За останні 24 години GOTM торгувався між мінімумом у $ 0,00251731 і максимумом у $ 0,00261287, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOTM становить $ 0,00423586, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00243844.

Що стосується короткострокових результатів, то GOTM змінився на -0,30% за останню годину, +1,92% за 24 години та на -1,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GOTM (GOTM)

Ринкова капіталізація $ 440,68K$ 440,68K $ 440,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,56M$ 2,56M $ 2,56M Циркуляційне постачання 170,74M 170,74M 170,74M Загальна пропозиція 992 885 888,6407744 992 885 888,6407744 992 885 888,6407744

Поточна ринкова капіталізація GOTM — $ 440,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOTM — 170,74M, зі загальною пропозицією 992885888.6407744. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,56M.