Сьогоднішня ціна GABLE

Поточна ціна GABLE (GABLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GABLE до USD становить $ 0 за GABLE.

GABLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 234, з циркуляційною пропозицією у 965,06M GABLE. Протягом останніх 24 годин GABLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GABLE змінився на +1,69% за останню годину та на +3,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GABLE (GABLE)

Ринкова капіталізація $ 37,23K$ 37,23K $ 37,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,23K$ 37,23K $ 37,23K Циркуляційне постачання 965,06M 965,06M 965,06M Загальна пропозиція 965 061 136,9703938 965 061 136,9703938 965 061 136,9703938

Поточна ринкова капіталізація GABLE — $ 37,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GABLE — 965,06M, зі загальною пропозицією 965061136.9703938. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,23K.