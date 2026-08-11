Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна GABLE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GABLE становить 37 234 USD. Відстежуйте оновлення цін GABLE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GABLE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GABLE становить 37 234 USD. Відстежуйте оновлення цін GABLE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GABLE

Інформація про ціну GABLE

Що таке GABLE

Whitepaper GABLE

Офіційний вебсайт GABLE

Токеноміка GABLE

Прогноз ціни GABLE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип GABLE

Ціна GABLE (GABLE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GABLE до USD:

$0,00003808
$0,00003808$0,00003808
-3,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни GABLE (GABLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:43:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GABLE

Поточна ціна GABLE (GABLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GABLE до USD становить $ 0 за GABLE.

GABLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 234, з циркуляційною пропозицією у 965,06M GABLE. Протягом останніх 24 годин GABLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GABLE змінився на +1,69% за останню годину та на +3,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GABLE (GABLE)

$ 37,23K
$ 37,23K$ 37,23K

--
----

$ 37,23K
$ 37,23K$ 37,23K

965,06M
965,06M 965,06M

965 061 136,9703938
965 061 136,9703938 965 061 136,9703938

Поточна ринкова капіталізація GABLE — $ 37,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GABLE — 965,06M, зі загальною пропозицією 965061136.9703938. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,23K.

Історія ціни GABLE у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,69%

-0,88%

+3,08%

+3,08%

Історія ціни GABLE (GABLE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GABLE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GABLE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GABLE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GABLE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,88%
30 днів$ 0-25,80%
60 днів$ 0-48,66%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни GABLE

Прогноз ціни GABLE (GABLE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GABLE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни GABLE (GABLE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GABLE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GABLE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GABLE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GABLE.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс GABLE (GABLE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BagsApp EcosystemGaming (GameFi)Gaming Utility Token

Про GABLE

Яка реальна ціна GABLE сьогодні?

Живуча ціна GABLE становить ₴, змінившись на -0.88% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для GABLE?

GABLE торгувався між ₴ і ₴, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність GABLE сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують GABLE?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що GABLE демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у GABLE?

З капіталізацією ₴1641449.27346859520000, GABLE займає #7517 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав GABLE останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як GABLE порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку GABLE?

Основні фактори включають обігове надання (965061136.9703938 токенів), результати категорії у Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Gaming Utility Token,BagsApp Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про GABLE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:43:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GABLE (GABLE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про GABLE

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3544
$0,3544$0,3544

+254,40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46790
$0,46790$0,46790

+22,53%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01843
$0,01843$0,01843

+47,08%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16873
$0,16873$0,16873

-16,42%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,68895
$0,68895$0,68895

+56,12%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00819
$0,00819$0,00819

+36,72%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4617
$1,4617$1,4617

+27,04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,3787
$2,3787$2,3787

+32,06%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46790
$0,46790$0,46790

+22,53%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?