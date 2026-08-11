Функція полягає в створенні фінансової інфраструктури, яка робить біткоїн продуктивним, розблоковуючи прибутковість, ліквідність та ефективність капіталу для власників у сфері DeFi та традиційних фінансів. FBTC перетворює біткоїн на актив, що працює.

FBTC є першим омнічейн-активом з прибутковістю від біткоїна, що дає можливість власникам BTC брати участь у структурованих, управлених ризиками та програмних стратегіях з отриманням прибутку. FBTC повністю забезпечений 1:1 за допомогою BTC; список адрес резерву біткоїна є публічним і можна перевірити будь-коли. FBTC поєднує безпеку біткоїнових резервів із гнучкістю смарт-контрактів, створюючи безпечний та ефективний місток між мережею біткоїна й сучасними протоколами DeFi.

FBTC перетворює незайняті BTC на функціональний та продуктивний актив. Основна мета FBTC — внести ліквідність біткоїна у сферу DeFi. Це дає можливість власникам біткоїна доступ до широкого спектру стратегій з отримання прибутку, не потребуючи продавати свої BTC. Це не тільки підвищує корисність BTC, а й дозволяє власникам отримувати прибуток від своїх активів, перетворюючи FBTC на потужний інструмент для максимізації потенціалу біткоїна в екосистемі DeFi.

Яка зараз ціна Function FBTC?

Function FBTC торгують за ₴2807739.80232430080000, зміна ціни за останні 24 години становить -2.90%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Function FBTC становить ₴5638836.30503835360000, тоді як ATL — ₴505466.7600592248720000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка FBTC сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴23736313315.64695778400000, що розміщує актив на #-- місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Function FBTC?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до FBTC.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 8453.94163728 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Function FBTC?

Function FBTC належить до класифікації Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію FBTC?

Робота в мережі -- дозволяє FBTC використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.