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Поточна ціна Function FBTC сьогодні становить 63 712 USD. Ринкова капіталізація FBTC становить 538 614 010 USD. Відстежуйте оновлення цін FBTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Function FBTC сьогодні становить 63 712 USD. Ринкова капіталізація FBTC становить 538 614 010 USD. Відстежуйте оновлення цін FBTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FBTC

Інформація про ціну FBTC

Що таке FBTC

Офіційний вебсайт FBTC

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Ціна Function FBTC (FBTC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FBTC до USD:

$63 713
$63 713$63 713
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Function FBTC (FBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:14:32 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Function FBTC

Поточна ціна Function FBTC (FBTC) сьогодні становить $ 63 712, зі зміною 2,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FBTC до USD становить $ 63 712 за FBTC.

Function FBTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 538 614 010, з циркуляційною пропозицією у 8,45K FBTC. Протягом останніх 24 годин FBTC торгувався між $ 63 379 (мінімум) та $ 65 124 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 127 954, тоді як історичний мінімум — $ 11 469,83.

У короткостроковій динаміці FBTC змінився на -0,00% за останню годину та на +0,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,64K.

Ринкова інформація щодо Function FBTC (FBTC)

$ 538,61M
$ 538,61M$ 538,61M

$ 10,64K
$ 10,64K$ 10,64K

$ 538,61M
$ 538,61M$ 538,61M

8,45K
8,45K 8,45K

8 453,94163728
8 453,94163728 8 453,94163728

Поточна ринкова капіталізація Function FBTC — $ 538,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,64K. Циркуляційна пропозиція FBTC — 8,45K, зі загальною пропозицією 8453.94163728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 538,61M.

Історія ціни Function FBTC у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 63 379
$ 63 379$ 63 379
Мін. за 24 год
$ 65 124
$ 65 124$ 65 124
Макс. за 24 год

$ 63 379
$ 63 379$ 63 379

$ 65 124
$ 65 124$ 65 124

$ 127 954
$ 127 954$ 127 954

$ 11 469,83
$ 11 469,83$ 11 469,83

-0,00%

-2,90%

+0,23%

+0,23%

Історія ціни Function FBTC (FBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Function FBTC до USD становила $ -1 899,2793862214385.
За останні 30 днів зміна ціни Function FBTC до USD становила $ +369,7079936000.
За останні 60 днів зміна ціни Function FBTC до USD становила $ +927,1625088000.
За останні 90 днів зміна ціни Function FBTC до USD становила $ +0,41636642889.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1 899,2793862214385-2,90%
30 днів$ +369,7079936000+0,58%
60 днів$ +927,1625088000+1,46%
90 днів$ +0,41636642889+0,00%

Прогноз ціни Function FBTC

Прогноз ціни Function FBTC (FBTC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FBTC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Function FBTC (FBTC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Function FBTC потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Function FBTC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FBTC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Function FBTC.

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Ресурс Function FBTC (FBTC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemCrypto-Backed TokensBase Ecosystem

Про Function FBTC

Функція полягає в створенні фінансової інфраструктури, яка робить біткоїн продуктивним, розблоковуючи прибутковість, ліквідність та ефективність капіталу для власників у сфері DeFi та традиційних фінансів. FBTC перетворює біткоїн на актив, що працює.

FBTC є першим омнічейн-активом з прибутковістю від біткоїна, що дає можливість власникам BTC брати участь у структурованих, управлених ризиками та програмних стратегіях з отриманням прибутку. FBTC повністю забезпечений 1:1 за допомогою BTC; список адрес резерву біткоїна є публічним і можна перевірити будь-коли. FBTC поєднує безпеку біткоїнових резервів із гнучкістю смарт-контрактів, створюючи безпечний та ефективний місток між мережею біткоїна й сучасними протоколами DeFi.

FBTC перетворює незайняті BTC на функціональний та продуктивний актив. Основна мета FBTC — внести ліквідність біткоїна у сферу DeFi. Це дає можливість власникам біткоїна доступ до широкого спектру стратегій з отримання прибутку, не потребуючи продавати свої BTC. Це не тільки підвищує корисність BTC, а й дозволяє власникам отримувати прибуток від своїх активів, перетворюючи FBTC на потужний інструмент для максимізації потенціалу біткоїна в екосистемі DeFi.

Яка зараз ціна Function FBTC?

Function FBTC торгують за ₴2807739.80232430080000, зміна ціни за останні 24 години становить -2.90%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Function FBTC становить ₴5638836.30503835360000, тоді як ATL — ₴505466.7600592248720000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка FBTC сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴23736313315.64695778400000, що розміщує актив на #-- місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Function FBTC?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до FBTC.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 8453.94163728 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Function FBTC?

Function FBTC належить до класифікації Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію FBTC?

Робота в мережі -- дозволяє FBTC використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Function FBTC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:14:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Function FBTC (FBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,0185
$0,0185$0,0185

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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