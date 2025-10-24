Інформація щодо ціни FTMTOKEN (FTMX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,054617 $ 0,054617 $ 0,054617 Мін. за 24 год $ 0,059281 $ 0,059281 $ 0,059281 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,054617$ 0,054617 $ 0,054617 Макс. за 24 год $ 0,059281$ 0,059281 $ 0,059281 Рекордний максимум $ 0,137551$ 0,137551 $ 0,137551 Найнижча ціна $ 0,01575309$ 0,01575309 $ 0,01575309 Зміна ціни (за 1 год) +0,29% Зміна ціни (1 дн.) +6,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,22%

Актуальна ціна FTMTOKEN (FTMX) становить $0,058995. За останні 24 години FTMX торгувався між мінімумом у $ 0,054617 і максимумом у $ 0,059281, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FTMX становить $ 0,137551, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01575309.

Що стосується короткострокових результатів, то FTMX змінився на +0,29% за останню годину, +6,69% за 24 години та на -6,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FTMTOKEN (FTMX)

Ринкова капіталізація $ 14,82M$ 14,82M $ 14,82M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,53M$ 38,53M $ 38,53M Циркуляційне постачання 250,00M 250,00M 250,00M Загальна пропозиція 650 000 000,0 650 000 000,0 650 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FTMTOKEN — $ 14,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FTMX — 250,00M, зі загальною пропозицією 650000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,53M.