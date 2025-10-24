Актуальна ціна FTMTOKEN сьогодні становить 0,058995 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FTMX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FTMX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна FTMTOKEN сьогодні становить 0,058995 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FTMX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FTMX на MEXC вже зараз.

Ціна FTMTOKEN (FTMX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FTMX до USD:

$0,059
+6,60%1D
USD
Графік ціни FTMTOKEN (FTMX) в реальному часі
Інформація щодо ціни FTMTOKEN (FTMX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,054617
Мін. за 24 год
$ 0,059281
Макс. за 24 год

$ 0,054617
$ 0,059281
$ 0,137551
$ 0,01575309
+0,29%

+6,69%

-6,22%

-6,22%

Актуальна ціна FTMTOKEN (FTMX) становить $0,058995. За останні 24 години FTMX торгувався між мінімумом у $ 0,054617 і максимумом у $ 0,059281, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FTMX становить $ 0,137551, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01575309.

Що стосується короткострокових результатів, то FTMX змінився на +0,29% за останню годину, +6,69% за 24 години та на -6,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FTMTOKEN (FTMX)

$ 14,82M
--
$ 38,53M
250,00M
650 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація FTMTOKEN — $ 14,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FTMX — 250,00M, зі загальною пропозицією 650000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,53M.

Історія ціни FTMTOKEN (FTMX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FTMTOKEN до USD становила $ +0,00369932.
За останні 30 днів зміна ціни FTMTOKEN до USD становила $ -0,0246529131.
За останні 60 днів зміна ціни FTMTOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FTMTOKEN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00369932+6,69%
30 днів$ -0,0246529131-41,78%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке FTMTOKEN (FTMX)

FTMX is a Layer 2 blockchain built on Ethereum that uses the FTMX token as its native gas and governance asset. The network is designed to support decentralized applications with a focus on social media, creator monetization, and digital ownership. The FTMX token is used to pay transaction fees, participate in staking, vote on governance proposals, and enable direct on-chain payments between users and creators.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни FTMTOKEN (USD)

Скільки коштуватиме FTMTOKEN (FTMX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FTMTOKEN (FTMX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FTMTOKEN.

FTMX до місцевих валют

Токеноміка FTMTOKEN (FTMX)

Розуміння токеноміки FTMTOKEN (FTMX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FTMX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про FTMTOKEN (FTMX)

Скільки сьогодні коштує FTMTOKEN (FTMX)?
Актуальна ціна FTMX у USD становить 0,058995 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FTMX до USD?
Поточна ціна FTMX до USD — $ 0,058995. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FTMTOKEN?
Ринкова капіталізація FTMX — $ 14,82M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FTMX?
Циркуляційна пропозиція FTMX — 250,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FTMX?
FTMX досяг історичної максимальної ціни у 0,137551 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FTMX?
Історична мінімальна ціна FTMX становила 0,01575309 USD.
Який обсяг торгівлі FTMX?
Актуальний обсяг торгівлі FTMX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FTMX цього року?
FTMX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FTMX для поглибленого аналізу.
