Актуальна ціна Foundry сьогодні становить 0.0007303 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FDRY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FDRY на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 FDRY до USD:

$0.0007303
-9.20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Foundry (FDRY) в реальному часі
Інформація щодо ціни Foundry (FDRY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00072424
Мін. за 24 год
$ 0.00081771
Макс. за 24 год

$ 0.00072424
$ 0.00081771
$ 0.00188783
$ 0.00022664
-0.94%

-9.28%

-22.59%

-22.59%

Актуальна ціна Foundry (FDRY) становить $0.0007303. За останні 24 години FDRY торгувався між мінімумом у $ 0.00072424 і максимумом у $ 0.00081771, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FDRY становить $ 0.00188783, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00022664.

Що стосується короткострокових результатів, то FDRY змінився на -0.94% за останню годину, -9.28% за 24 години та на -22.59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Foundry (FDRY)

$ 730.29K
$ 730.29K$ 730.29K

$ 730.29K
$ 730.29K$ 730.29K

999.98M
999.98M 999.98M

999,983,685.1787281
999,983,685.1787281 999,983,685.1787281

Поточна ринкова капіталізація Foundry — $ 730.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FDRY — 999.98M, зі загальною пропозицією 999983685.1787281. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 730.29K.

Історія ціни Foundry (FDRY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Foundry до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Foundry до USD становила $ +0.0013015413.
За останні 60 днів зміна ціни Foundry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Foundry до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-9.28%
30 днів$ +0.0013015413+178.22%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Foundry (USD)

Скільки коштуватиме Foundry (FDRY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Foundry (FDRY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Foundry.

Перегляньте прогноз ціни Foundry вже зараз!

FDRY до місцевих валют

Токеноміка Foundry (FDRY)

Розуміння токеноміки Foundry (FDRY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FDRY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Foundry (FDRY)

Скільки сьогодні коштує Foundry (FDRY)?
Актуальна ціна FDRY у USD становить 0.0007303 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FDRY до USD?
Поточна ціна FDRY до USD — $ 0.0007303. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Foundry?
Ринкова капіталізація FDRY — $ 730.29K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FDRY?
Циркуляційна пропозиція FDRY — 999.98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FDRY?
FDRY досяг історичної максимальної ціни у 0.00188783 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FDRY?
Історична мінімальна ціна FDRY становила 0.00022664 USD.
Який обсяг торгівлі FDRY?
Актуальний обсяг торгівлі FDRY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FDRY цього року?
FDRY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FDRY для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.