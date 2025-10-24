Інформація щодо ціни Foundry (FDRY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00072424 $ 0.00072424 $ 0.00072424 Мін. за 24 год $ 0.00081771 $ 0.00081771 $ 0.00081771 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.00072424$ 0.00072424 $ 0.00072424 Макс. за 24 год $ 0.00081771$ 0.00081771 $ 0.00081771 Рекордний максимум $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 Найнижча ціна $ 0.00022664$ 0.00022664 $ 0.00022664 Зміна ціни (за 1 год) -0.94% Зміна ціни (1 дн.) -9.28% Зміна ціни (за 7 дн.) -22.59% Зміна ціни (за 7 дн.) -22.59%

Актуальна ціна Foundry (FDRY) становить $0.0007303. За останні 24 години FDRY торгувався між мінімумом у $ 0.00072424 і максимумом у $ 0.00081771, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FDRY становить $ 0.00188783, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00022664.

Що стосується короткострокових результатів, то FDRY змінився на -0.94% за останню годину, -9.28% за 24 години та на -22.59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Foundry (FDRY)

Ринкова капіталізація $ 730.29K$ 730.29K $ 730.29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 730.29K$ 730.29K $ 730.29K Циркуляційне постачання 999.98M 999.98M 999.98M Загальна пропозиція 999,983,685.1787281 999,983,685.1787281 999,983,685.1787281

Поточна ринкова капіталізація Foundry — $ 730.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FDRY — 999.98M, зі загальною пропозицією 999983685.1787281. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 730.29K.