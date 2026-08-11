Сьогоднішня ціна FIO Protocol

Поточна ціна FIO Protocol (FIO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FIO до USD становить $ 0 за FIO.

FIO Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 276 112, з циркуляційною пропозицією у 922,66M FIO. Протягом останніх 24 годин FIO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,560433, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FIO змінився на +5,90% за останню годину та на +7,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,02K.

Ринкова інформація щодо FIO Protocol (FIO)

Ринкова капіталізація $ 276,11K$ 276,11K $ 276,11K Обсяг (за 24 год) $ 1,02K$ 1,02K $ 1,02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 299,26K$ 299,26K $ 299,26K Циркуляційне постачання 922,66M 922,66M 922,66M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FIO Protocol — $ 276,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,02K. Циркуляційна пропозиція FIO — 922,66M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 299,26K.