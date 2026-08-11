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Поточна ціна FIO Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація FIO становить 276 112 USD. Відстежуйте оновлення цін FIO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна FIO Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація FIO становить 276 112 USD. Відстежуйте оновлення цін FIO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна FIO Protocol (FIO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FIO до USD:

$0,00028217
$0,00028217$0,00028217
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни FIO Protocol (FIO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:29:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна FIO Protocol

Поточна ціна FIO Protocol (FIO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FIO до USD становить $ 0 за FIO.

FIO Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 276 112, з циркуляційною пропозицією у 922,66M FIO. Протягом останніх 24 годин FIO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,560433, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FIO змінився на +5,90% за останню годину та на +7,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,02K.

Ринкова інформація щодо FIO Protocol (FIO)

$ 276,11K
$ 276,11K$ 276,11K

$ 1,02K
$ 1,02K$ 1,02K

$ 299,26K
$ 299,26K$ 299,26K

922,66M
922,66M 922,66M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FIO Protocol — $ 276,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,02K. Циркуляційна пропозиція FIO — 922,66M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 299,26K.

Історія ціни FIO Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,560433
$ 0,560433$ 0,560433

$ 0
$ 0$ 0

+5,90%

+2,21%

+7,43%

+7,43%

Історія ціни FIO Protocol (FIO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FIO Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FIO Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FIO Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FIO Protocol до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,21%
30 днів$ 0-14,61%
60 днів$ 0-62,05%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни FIO Protocol

Прогноз ціни FIO Protocol (FIO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FIO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни FIO Protocol (FIO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна FIO Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне FIO Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FIO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни FIO Protocol.

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Про FIO Protocol

Яка зараз ціна торгівлі FIO Protocol?

Поточна ціна торгівлі FIO Protocol становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі FIO?

FIO зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники FIO Protocol сьогодні?

За останні 24 години FIO Protocol зазнав зміни ціни на 2.20%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується FIO Protocol сьогодні?

Протягом останнього дня FIO Protocol коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про FIO Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:29:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для FIO Protocol (FIO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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