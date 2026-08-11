Скільки коштує febu зараз?

febu зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -14.20% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься FEBU сьогодні?

FEBU продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний febu сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають FEBU.

Що відрізняє febu від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, FEBU пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки FEBU існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 994183771.290736 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна febu за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.406407921852400640000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.