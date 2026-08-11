Сьогоднішня ціна Ethresearchbot

Поточна ціна Ethresearchbot (ETHR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ETHR до USD становить $ 0 за ETHR.

Ethresearchbot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 57,220, з циркуляційною пропозицією у 94.98B ETHR. Протягом останніх 24 годин ETHR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ETHR змінився на +0.42% за останню годину та на +1.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ethresearchbot (ETHR)

Ринкова капіталізація $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Циркуляційне постачання 94.98B 94.98B 94.98B Загальна пропозиція 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475

Поточна ринкова капіталізація Ethresearchbot — $ 57.22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ETHR — 94.98B, зі загальною пропозицією 94979395397.71475. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57.22K.