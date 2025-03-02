Ціна ETHPad (ETHPAD)
Поточна ціна ETHPad (ETHPAD) сьогодні становить 0.00104902 USD з ринковою капіталізацією $ 143.76K USD. Ціна ETHPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETHPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD
- зміна ціни ETHPad протягом дня — -3.88%
- циркуляційна пропозиція – 137.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETHPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ETHPad до USD становила $ -0.0003371568.
За останні 60 днів зміна ціни ETHPad до USD становила $ -0.0004614353.
За останні 90 днів зміна ціни ETHPad до USD становила $ -0.001049316778188748.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.88%
|30 днів
|$ -0.0003371568
|-32.14%
|60 днів
|$ -0.0004614353
|-43.98%
|90 днів
|$ -0.001049316778188748
|-50.00%
Останній аналіз цін ETHPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-3.88%
-18.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation.
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