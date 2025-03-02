Сьогоднішня ціна ETHPad (ETHPAD)

Поточна ціна ETHPad (ETHPAD) сьогодні становить 0.00104902 USD з ринковою капіталізацією $ 143.76K USD. Ціна ETHPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ETHPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD

- зміна ціни ETHPad протягом дня — -3.88%

- циркуляційна пропозиція – 137.00M USD

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