Інформація щодо ціни END (END) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00770545 $ 0,00770545 $ 0,00770545 Мін. за 24 год $ 0,00805506 $ 0,00805506 $ 0,00805506 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00770545$ 0,00770545 $ 0,00770545 Макс. за 24 год $ 0,00805506$ 0,00805506 $ 0,00805506 Рекордний максимум $ 0,087624$ 0,087624 $ 0,087624 Найнижча ціна $ 0,00383942$ 0,00383942 $ 0,00383942 Зміна ціни (за 1 год) +0,42% Зміна ціни (1 дн.) +3,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,12%

Актуальна ціна END (END) становить $0,00805552. За останні 24 години END торгувався між мінімумом у $ 0,00770545 і максимумом у $ 0,00805506, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум END становить $ 0,087624, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00383942.

Що стосується короткострокових результатів, то END змінився на +0,42% за останню годину, +3,81% за 24 години та на -1,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо END (END)

Ринкова капіталізація $ 973,14K$ 973,14K $ 973,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,03M$ 4,03M $ 4,03M Циркуляційне постачання 120,81M 120,81M 120,81M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація END — $ 973,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція END — 120,81M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,03M.