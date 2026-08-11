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Поточна ціна ElevateFi сьогодні становить 11,38 USD. Ринкова капіталізація EFI становить 8 520 015 USD. Відстежуйте оновлення цін EFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ElevateFi сьогодні становить 11,38 USD. Ринкова капіталізація EFI становить 8 520 015 USD. Відстежуйте оновлення цін EFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна ElevateFi (EFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EFI до USD:

$11,38
$11,38$11,38
-2,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ElevateFi (EFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:06:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ElevateFi

Поточна ціна ElevateFi (EFI) сьогодні становить $ 11,38, зі зміною 4,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EFI до USD становить $ 11,38 за EFI.

ElevateFi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8 520 015, з циркуляційною пропозицією у 1000,00K EFI. Протягом останніх 24 годин EFI торгувався між $ 11,55 (мінімум) та $ 12,02 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 117,96, тоді як історичний мінімум — $ 1,75.

У короткостроковій динаміці EFI змінився на -2,04% за останню годину та на -12,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,48K.

Ринкова інформація щодо ElevateFi (EFI)

$ 8,52M
$ 8,52M$ 8,52M

$ 6,48K
$ 6,48K$ 6,48K

$ 8,52M
$ 8,52M$ 8,52M

1000,00K
1000,00K 1000,00K

999 999,0
999 999,0 999 999,0

Поточна ринкова капіталізація ElevateFi — $ 8,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,48K. Циркуляційна пропозиція EFI — 1000,00K, зі загальною пропозицією 999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,52M.

Історія ціни ElevateFi у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 11,55
$ 11,55$ 11,55
Мін. за 24 год
$ 12,02
$ 12,02$ 12,02
Макс. за 24 год

$ 11,55
$ 11,55$ 11,55

$ 12,02
$ 12,02$ 12,02

$ 117,96
$ 117,96$ 117,96

$ 1,75
$ 1,75$ 1,75

-2,04%

-4,93%

-12,81%

-12,81%

Історія ціни ElevateFi (EFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ElevateFi до USD становила $ -0,590775374089624.
За останні 30 днів зміна ціни ElevateFi до USD становила $ -0,9994337060.
За останні 60 днів зміна ціни ElevateFi до USD становила $ -3,4707361280.
За останні 90 днів зміна ціни ElevateFi до USD становила $ +0,002882870807508.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,590775374089624-4,93%
30 днів$ -0,9994337060-8,78%
60 днів$ -3,4707361280-30,49%
90 днів$ +0,002882870807508+0,00%

Прогноз ціни ElevateFi

Прогноз ціни ElevateFi (EFI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EFI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ElevateFi (EFI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ElevateFi потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ElevateFi у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EFI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ElevateFi.

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Ресурс ElevateFi (EFI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Polygon Ecosystem

Про ElevateFi

Яка зараз ринкова ціна ElevateFi?

ElevateFi оцінюється в ₴501.5080196893920000, зі зміною -4.93% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має EFI?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення EFI у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний ElevateFi у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість EFI?

Обігова кількість становить 999999.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для ElevateFi?

ElevateFi згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як EFI виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Polygon Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Polygon Ecosystem, імпульс EFI залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про ElevateFi

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:06:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ElevateFi (EFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,0177$0,0177

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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