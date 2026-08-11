Яка зараз ринкова ціна ElevateFi?

ElevateFi оцінюється в ₴501.5080196893920000, зі зміною -4.93% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має EFI?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення EFI у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний ElevateFi у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість EFI?

Обігова кількість становить 999999.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для ElevateFi?

ElevateFi згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як EFI виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Polygon Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Polygon Ecosystem, імпульс EFI залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.