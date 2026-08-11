Сьогоднішня ціна eggmon

Поточна ціна eggmon (EGG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EGG до USD становить $ 0 за EGG.

eggmon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,613, з циркуляційною пропозицією у 1.00B EGG. Протягом останніх 24 годин EGG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EGG змінився на -0.28% за останню годину та на -5.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо eggmon (EGG)

Ринкова капіталізація $ 23.61K$ 23.61K $ 23.61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.61K$ 23.61K $ 23.61K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація eggmon — $ 23.61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EGG — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.61K.