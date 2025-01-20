Ціна Dynamite (DYNMT)
Поточна ціна Dynamite (DYNMT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DYNMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dynamite:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Dynamite протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dynamite до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dynamite до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dynamite до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dynamite до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|-96.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dynamite: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DYNAMITE is a deflationary currency.Initially, there were 900,000 DYNMTs.Whenever a DYNMT is transferred, 2% of the transaction will be destroyed
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