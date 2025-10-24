Інформація щодо ціни Dvision Network (DVI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00453522 Макс. за 24 год $ 0,005534 Рекордний максимум $ 3,05 Найнижча ціна $ 0,00415325 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +3,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,07%

Актуальна ціна Dvision Network (DVI) становить $0,00470763. За останні 24 години DVI торгувався між мінімумом у $ 0,00453522 і максимумом у $ 0,005534, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DVI становить $ 3,05, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00415325.

Що стосується короткострокових результатів, то DVI змінився на +0,14% за останню годину, +3,36% за 24 години та на +3,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dvision Network (DVI)

Ринкова капіталізація $ 1,16M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,71M Циркуляційне постачання 246,77M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dvision Network — $ 1,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DVI — 246,77M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,71M.