Інформація щодо ціни Docker (DOCKERZXBT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00464796 $ 0,00464796 $ 0,00464796 Мін. за 24 год $ 0,00821444 $ 0,00821444 $ 0,00821444 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00464796$ 0,00464796 $ 0,00464796 Макс. за 24 год $ 0,00821444$ 0,00821444 $ 0,00821444 Рекордний максимум $ 0,00981968$ 0,00981968 $ 0,00981968 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,42% Зміна ціни (1 дн.) +47,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,15%

Актуальна ціна Docker (DOCKERZXBT) становить $0,00684064. За останні 24 години DOCKERZXBT торгувався між мінімумом у $ 0,00464796 і максимумом у $ 0,00821444, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOCKERZXBT становить $ 0,00981968, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOCKERZXBT змінився на +0,42% за останню годину, +47,18% за 24 години та на -4,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Docker (DOCKERZXBT)

Ринкова капіталізація $ 6,65M$ 6,65M $ 6,65M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,84M$ 6,84M $ 6,84M Циркуляційне постачання 972,14M 972,14M 972,14M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Docker — $ 6,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOCKERZXBT — 972,14M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,84M.