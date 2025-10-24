Інформація щодо ціни Dialectic ETH Vault (DETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3 827,46 $ 3 827,46 $ 3 827,46 Мін. за 24 год $ 3 984,43 $ 3 984,43 $ 3 984,43 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3 827,46$ 3 827,46 $ 3 827,46 Макс. за 24 год $ 3 984,43$ 3 984,43 $ 3 984,43 Рекордний максимум $ 4 757,52$ 4 757,52 $ 4 757,52 Найнижча ціна $ 3 605,76$ 3 605,76 $ 3 605,76 Зміна ціни (за 1 год) +0,25% Зміна ціни (1 дн.) +3,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,28%

Актуальна ціна Dialectic ETH Vault (DETH) становить $3 987,92. За останні 24 години DETH торгувався між мінімумом у $ 3 827,46 і максимумом у $ 3 984,43, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DETH становить $ 4 757,52, тоді як його історичний мінімум — $ 3 605,76.

Що стосується короткострокових результатів, то DETH змінився на +0,25% за останню годину, +3,67% за 24 години та на +1,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dialectic ETH Vault (DETH)

Ринкова капіталізація $ 35,89M$ 35,89M $ 35,89M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,89M$ 35,89M $ 35,89M Циркуляційне постачання 9,00K 9,00K 9,00K Загальна пропозиція 8 999,99305332052 8 999,99305332052 8 999,99305332052

Поточна ринкова капіталізація Dialectic ETH Vault — $ 35,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DETH — 9,00K, зі загальною пропозицією 8999.99305332052. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,89M.